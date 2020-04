In sistemul persoanelor vulnerabile nu exista atat de multe victime ale coronavirusului ca in alte tari, potrivit ANDPDCA

Sistemul românesc de protecţie a persoanelor vulnerabile nu înregistrează în prezent atât de multe victime ale epidemiei precum alte ţări, însă există o vulnerabilitate la nivelul căminelor de vârstnici private, a declarat, vineri, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), Mădălina Turza, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

La nivelul centrelor pentru copii nu există niciun copil infectat, a precizat preşedintele ANDPDCA."Aş vrea să vă prezint câteva date şi informaţii legate de persoanele vulnerabile aflate în sistemul de protecţie, în servicii rezidenţiale din România, pentru a vedea în acest moment care este punctul în care ne aflăm şi pentru a înţelege de ce este nevoie să avem o serie întreagă de măsuri de protecţie. În urma efortului susţinut făcut în ultimele săptămâni pot să vă spun că la nivelul centrelor de adulţi cu dizabilităţi există în acest moment doar 2 infectaţi în spital şi un deces care s-a produs tot în spital. La nivelul centrelor sau serviciilor publice şi private pentru copii şi copii cu dizabilităţi nu există niciun copil infectat, nu avem niciun deces şi există doar 47 de copii aflaţi în auto-izolare, pentru că întâmplător sau mai puţin întâmplător au ieşit din casă şi se află în autoizolare pentru a ne asigura că nu există un risc", a menţionat Mădălina Turza.

Preşedintele ANDPDCA a apreciat că există o vulnerabilitate la nivelul căminelor de vârstnici private şi a celor nelicenţiate.



"De asemenea, în sistemul de protecţie, la nivelul DGASPC-urilor, există doi copii luaţi în grijă, în judeţul Teleorman, care provin dintr-o familie ai căror părinţi se află în spital din cauza virusului Covid. În ceea ce priveşte situaţia căminelor de vârstnici din România, în căminele aflate în coordonarea DGASPC-urilor există în acest moment o singură persoană infectată, în căminele de vârstnici aflate la nivelul Primăriilor există două persoane aflate în izolare, iar în căminele private există 146 de vârstnici izolaţi, 27 infectaţi şi 3 decese, evident, cea mai mare parte a acestora aflându-se, din păcate, la centrul din Galaţi. Tot în urma analizei exhaustive pe care am făcut-o cu privire la serviciile sociale de vârstnici şi nu numai existente la nivel naţional, am sesizat această vulnerabilitate cu precădere la nivelul căminelor private de vârstnici şi a celor nelicenţiate. (...) În situaţia de criză a căminului de vârstnici de la Galaţi, în acest moment ea se află în coordonarea DGASPC Galaţi, care a organizat o echipă mixtă şi se ocupă îndeaproape, alături de DSP, de situaţia de acolo", a adăugat Mădălina Turza.



Prezentă la conferinţa de presă, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a precizat că în sistemul de îngrijire există 20.000 de bătrâni cazaţi în 112 cămine publice şi în peste 500 de cămine private, 15.000 de copii aflaţi în 1.400 de centre rezidenţiale şi 18.000 de adulţi cu dizabilităţi în peste 400 de centre.



Preşedintele ANDPDCA a mai explicat că în centrele de violenţă domestică există doar două persoane în izolare.



"În ceea ce priveşte căminele medico-sociale, care sunt un serviciu social, dar se află în coordonarea metodologică a Ministerului Sănătăţii, există în acest moment un deces, iar în centrele de violenţă domestică avem doar două persoane în izolare", a menţionat Mădălina Turza.



Aceasta a apreciat că situaţia generală bună din sistemul de protecţie a persoanelor vulnerabile se datorează colaborării bune dintre structurile Ministerului Muncii şi Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.



"Faptul că acum cifrele noastre sunt pe un echilibru şi nu avem atât de multe victime ca în alte state este rezultatul unui efort şi al unei colaborări foarte bune cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi vreau să vă spun că încă din data de 10 martie 2020, la nivelul Ministerului Muncii şi a structurilor aflate în coordonare au fost elaborate dispoziţii metodologice, instrucţiuni, informări şi circulare cu privire la managementul şi prevenirea răspândirii acestui virus în centrele rezidenţiale. De asemenea, mai important decât toate aceste dispoziţii şi proceduri, pentru care am făcut eforturi să culegem informaţii la zi de la nivelul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi din alte surse internaţionale, a fost faptul că am creat un mecanism direct de comunicare şi raportare în timp real cu management-ul DGASPC-urilor din ţară, Tot în acest context, am reuşit să cartografiem situaţia tuturor serviciilor sociale rezidenţiale, cămine de vârstnici publice şi private, unităţi medico-sociale, centre de adulţi şi copii şi dizabilităţi, violenţă domestică şi în general tot ce reprezintă persoane cu vulnerabilitate, pentru a urmări în timp real şi îndeproape evoluţia fenomenului şi a lua măsuri aplicate situaţiilor, împreună cu echipa care se ocupă cu zona aceasta de persoane vulnerabile la nivel naţional", a afirmat Mădălina Turza.