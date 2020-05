In Slovenia lucrurile revin la normal iar pe 30 mai vom relua campionatul, anunta Alexandru Cretu (Maribor)

Jucătorul echipei de fotbal NK Maribor, Alexandru Creţu, a declarat, marţi, într-o videoconferinţă, că în Slovenia lucrurile revin la normal după pandemia de coronavirus, el explicând că pe 10 mai este programată reluarea antrenamentelor colective, iar pe 30 mai campionatul, potrivitt Agerpres.

"Momentan sunt la Maribor, facem antrenamente în grupuri de 3-4, nu mai mult. Şi fără antrenori, pentru că putem face antrenamente doar în număr restrâns. Avem un program pe care îl respectăm zilnic. Cred însă că săptămâna viitoare vom începe antrenamentele colective, pentru că lucrurile se apropie de normalitate. Aici, în Slovenia, cazurile au fost mult mai puţine. Ieri de exemplu s-au deschis restaurantele, mai exact terasele... deci lucrurile revin la normal pentru că nu au mai apărut cazuri noi de coronavirus.

Pentru noi, sportivii, aceasta este o perioadă foarte grea. Campionatul a fost întrerupt cam pe la 10 martie, deci au trecut două luni. Antrenamentele colective nu se compară cu antrenamentele în 3-4 jucători. Cei de la federaţia slovenă lucrează cu câteva date de începere. Pe 10 mai ar trebui să reluăm antrenamentele colective, iar pe 30 mai să înceapă campionatul", a spus Creţu într-o transmisiune live pe pagina oficială de Facebook a fostei sale echipe, CSM Poli Iaşi.

"Cel mai important este să evităm accidentările când vom relua antrenamentele cu toată echipa. Mai mult ca sigur vom intra în cantonament unde timp de două săptămâni vom fi sub supraveghere. Probabil că vom sta undeva izolaţi la un hotel sau undeva. Deocamdată nu am fost testaţi de coronavirus, dar mai mult ca sigur vom fi", a adăugat mijlocaşul.

Creţu a explicat că toţi jucătorii de la Maribor au acceptat reducerea salariilor cu 15-20%, dar numai pe o perioadă de trei luni: "Cei de la club ne-au propus o micşorare a salariului pe trei luni. E un procent de 15-20 din contract, iar toţi am înţeles. Pentru că nimeni nu se aştepta la o asemenea perioadă. Şi clubul, dar şi noi, ca oameni, trecem printr-o perioadă grea. Mă bucur că am ajuns toţi la un numitor comun. Eu mai am un an de contract cu Maribor, dar deja cei de aici mi-au propus prelungirea. Suntem în tatonări, vom vedea ce va fi. Oricum, eu îmi doresc să rămân în străinătate".

Alexandru Creţu face parte dintre cei 26 de jucători care evoluează la cluburi din afara ţării a convocaţi de principiu de selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, în vederea meciului cu Islanda, contând pentru semifinalele play-off-ului EURO 2020.

"Ţin legătura cu cei din staff-ul naţionalei. Ei au un număr de jucători pe care îi monitorizează. E un număr destul de mare de jucători, iar apoi cei de acolo vor alege. Sunt oameni profesionişti care îşi fac treaba. La fel cum au vorbit cu mine, vorbesc şi cu ceilalţi, totul pentru ca atunci când ajungem la lot să fim pregătiţi să dăm 100%", a precizat mijlocaşul în vârstă de 28 de ani.