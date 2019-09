In spatele caderii sefului DIICOT. "Sageata" Banila, papusari si vinovati

In esenta, cererea presedintelui Iohannis ca procurorul sef DIICOT Felix Banila sa demisioneze este corecta. Nu cred ca au existat multe dosare penale mai prost gestionate decat cazul Caracal, pe toate palierele, de la faptul ca parchetul anti-mafia nu are competenta legala sa ancheteze omucideri, la felul mizerabil in care a fost gestionata relatia cu familiile victimelor lasate, in lipsa unei comunicari solide si empatice, pe mana unor sarlatani.