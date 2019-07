In spatele unei promovabilitati inca prea mari. Irelevanta bacalaureatului

Mari comentarii pentru ca promovabilitatea la bacalaureatul de anul acesta a fost mai mica decat in anii anteriori, adica sub 69.07%. Mie nu mi se pare mic, ba poate inca e prea mare. Problemele, foarte mari, sunt altele, in primul rand, in opinia ea, irelevanta evaluarii si, mergand mai departe putin, irelevanta studiilor care se incheie cu bacalaureatul.