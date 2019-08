In stare grava la spital dupa ce ar fi fost impuscate

salvare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au fost transportate la spital astazi dupa ce ar fi fost impuscate la Mangalia, acestea fiind in stare grava. Conform reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina luni, in jurul pranzului, pe strada Farului din Mangalia, unde doua persoane ar fi fost impuscate. Pentru a-i salva viata, medicii i-au amputat coasta barbatului impuscat La fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD B si elicopterul SMURD, dar cand cadrele medicale au ajuns la fata locului au constatat ca acolo nu era nimeni, iar cele doua persoane ranite fusesera transportate la Spitalul Municipal Mangalia. Una dintre acestea se afla in stop-cardiorespirator, i ...