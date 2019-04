In Studioul BZI LIVE a fost invitat unul dintre marii oameni ai mediului academic ingineresc romanesc - GALERIE FOTO, VIDEO

Nicolae Taranu BZI LIVE 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Miercuri, 24 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00, cea de-a CCXC-a editie (a 290 -a in cifre arabe - n.r.) in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE pe zona educationala, culturala si istorica a fost invitat unul dintre marii oameni ai mediului academic ingineresc, nu doar iesean dar si de anvergura nationala si internationala • Productia - dialog de colectie l-a avut in prim-plan pe prof. univ. dr. ing. Nicolae Taranu, emblematic cadru didactic al Facultatii de Constructii si Instalatii din cadrul actualei prestigioase Universitatii Tehnice - TUIASI Gheorghe Asachi din Iasi • Domnia sa a rememorat si reliefat secvente din cariera si activitatea sa didactica, experientele ...