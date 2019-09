In Studioul BZI LIVE este programata editia ce-i vizeaza pe toti tinerii si care va aborda o problematica ce ne pasioneaza pe cei mai multi dintre noi

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 2 septembrie 2019, incepand cu ora 15.00 in Studioul BZI LIVE este programata editia ce-i vizeaza pe toti tinerii si care va aborda o problematica ce ne pasioneaza pe multi dintre noi. In prim-planul acesteia va fi prof. univ. dr. ing. Dorin-Dumitru Lucache - prodecan cu imaginea universitara, promovarea facultatii si relatii cu agentii economici din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata (FIEEIA) din cadrul Universitatii Tehnice (TUIASI Gheorghe Asachi din Iasi. Alaturi de domnia sa vor fi dialogate elemente si puncte ce tin de interesantul si atractivul domeniu in cadrul caruia activeaza, relatia cu studentii, importanta promovarii imaginii institutiei aca ...