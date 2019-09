emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 4 septembrie 2019, incepand cu ora 15.00 in Studioul BZI LIVE suna clopotelul! Doua directoare dintr-o importanta scoala din Iasi vor dialoga despre activitatile educationale si pregatirea noului an scolar. Astfel, cadrele didactice Ionela Zmau - director si Gabriela Condrea - director adjunct, Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza din Podu Iloaiei, judetul Iasi vor fi in prim-planul acestei productii media. Alaturi de acestea vor fi abordate aspecte extrem de interesante ce tin de viata scolii pe care o manageriaza, proiecte pe care le-au derulat sau urmeaza sa le implementeze, activitati educationale alaturi de scolari si elevi, relatia si parteneriatul cu parintii sau autoritatile adminis ...