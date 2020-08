In timp ce Firea și-a asumat reformarea PSD, Nicușor Dan o acuza ca nu apare cu sigla partidului pe afișe

O situație ciudată se înregistrează în cadrul bătăliei pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea a devenit prim-vicepreședinte al PSD și, în discursul de la Congres, și-a asumat schimbarea PSD. După acest discurs de la Congres, contracandidatul ei, Nicușor Dan, a reacționat și o acuză că nu-și asumă o candidatură din partea PSD.

Ce a spus Gabriela Firea:

„În aceste zile se vorbește intens despre faptul că partidul nostru trebuie să se înnoiască, eventual să fie altul. Vă spun sincer ca om venit mai curând în echipă: cred că trebuie să fim noi cei adevărați, care am fost întotdeauna și care am avut anticorpi și pentru cei care ne-au stricat renumele, dar au fost momente mult peste puterile noastre și nu ne-am putut implica și nu am putut avea rezultate din prima clipă, dar până la urmă am știut să ne facem ordine în propria casă. Avem strategii, avem proiecte, au fost echipe foarte bine pregătite, toate sunt bune, dar dacă rămânem cu acest gânduri frumoase și idei doar pe hârtie nu înseamnă că au dreptate românii care spun: ”, a spus Firea la congresul PSD.

Ea susține că nu este nevoie să fie schimbată Maria, care este cea mai harnică și mai corectă.

„De aceea, eu vă propun să n-o schimbăm pe Maria, doar să ne mai uităm din când în când la ce pălărie poartă, dacă e în regulă, pentru că Maria noastră a fost și este cea mai harnică, cea mai corectă și nu avem de ce să ne fie runșine de Maria noastră. Dacă schimbăm numele, conducerea, sigla, poate chiar sediul nu însemnă că s-a produs vreo revoluție, pentru că adevărata revoluție este fiecare clipă pe care noi o trăim alături de oameni”, a mai spus Firea.

Ce spune Nicușor Dan:

”Primarul PSD-Firea a devenit prim-vicepreședinte al PSD, adică numărul doi în partidul care nu apare nicăieri în materialele sale electorale.

Aceasta este, de fapt, filosofia domniei sale și a PSD.

Ei cred că românii și bucureștenii pot fi mințiți, că pot fi prostiți, că nu au memorie, că nu înțeleg.

Gabriela Firea este nu doar candidatul PSD-Partidul Social Democrat, ci și lider al acestui partid și reprezentant al celui mai toxic pesedism, de tip Dragnea, cel care a și propus-o pentru funcția de Primar al Bucureștiului.

Firea este în PSD de când a intrat în politică.

A fost acolo în februarie 2017, când sute de mii de români protestau în stradă împotriva aroganței și corupției.

A fost acolo în 10 august 2018, când omul său de încredere, Speranța Cliseru, a semnat ordinul de gazare a bucureștenilor aflați în Piața Victoria.

A fost acolo când Liviu Dragnea și Darius Vâlcov încercau să izoleze România de lumea civilizată și s-o transforme în domeniul baronilor PSD.

De fiecare dată când românii au fost umiliți, Gabriela Firea a fost acolo, în primul rând, la prezidiul PSD.

Acolo este locul ei, nu la Primăria Capitalei.”, a spus Nicușor Dan.