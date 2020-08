In timp ce Mike Pompeo OCOLEȘTE Romania, SUA au trimis doi generali ca sa ne linișteasca: Ce le-a spus Nicolae Ciuca

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, şi şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, s-au întâlnit, vineri, la sediul MApN, cu şeful Forţelor Terestre ale Armatei SUA, generalul James C. McConville, şi şeful Forţelor Terestre ale Armatei SUA dislocate în Europa, general-locotenent Christopher G. Cavoli.

"Săptămâna aceasta noi am anunţat stabilirea Comandamentului Corpului 5 al Forţelor Terestre americane în Polonia ca parte a realinierii forţelor noastre din Europa. De asemenea, în linie cu recenta declaraţie a secretarului Espen intenţionăm să rotim mai multe forţe în regiunea Mării Negre, în particular în România. Aceasta demonstrează angajamentul nostru continuu pentru o Europă puternică. Aşa cum secretarul Espen a specificat, regiunea Mării Negre este critică pentru securitatea şi apărarea Europei. România este un aliat cheie al Statelor Unite şi NATO. Suntem mândri să avem un aliat aşa puternic care a luptat alături de noi în Irak şi continuă să o facă în Afganistan", a declarat generalul James C. McConville, la sediul MApN.

El a arătat că discuţiile cu oficialii români au vizat numărul de soldaţi americani ce urmează să fie dislocaţi suplimentar în România şi locurile în care aceştia se vor afla.

"Am discutat foarte detaliat cu partenerii noştri şi urmează să detaliem acest număr şi acele locuri", a spus oficialul american.

Acesta a subliniat importanţa creşterii cooperării militare cu România.

"Soldaţii americani se antrenează în mod regulat cu aliaţii români prin creşterea capacităţii combative. (...) Instruirea noastră comună contribuie la creşterea nivelului de securitate regională prin ridicarea nivelului de interoperabilitate şi a capabilităţilor comune. Împreună suntem pregătiţi să răspundem atunci când o să fie nevoie, aici, într-o zonă importantă cum este Marea Neagră, în Europa sau oriunde în lume. Cooperarea strânsă cu aliaţi, cum este România, este esenţială pentru interesele noastre de securitate comună. Scopul nostru comun împărtăşit va contribui la menţinerea puternică a relaţiei militare dintre România şi Statele Unite", a arătat generalul american.

La rândul său, şeful Statului Major al Apărării (SMAp), Daniel Petrescu, a salutat intenţia SUA de a suplimenta efortul în sprijinul securităţii la Marea Neagră printr-o prezenţă rotaţională continuă.

"Înţelegem că trebuie să continuăm să contribuim să ne îndeplinim angajamentele şi responsabilităţile şi aceasta înseamnă să continuăm să alocăm resursele necesare pentru apărare", a mai spus Petrescu.

Potrivit şefului SMAp, cooperarea româno-americană este excepţională, iar Statele Unite reprezintă partenerul strategic cel mai important al României.

"Statele Unite ne oferă un sprijin constant în procesul de adaptare a forţelor armate române în vederea îndeplinirii cu succes a misiunilor ce ne revin într-un mediu de securitate complex şi dinamic în regiunea Mării Negre. Am agreat împreună că trebuie să consolidăm ritmul de cooperare pe direcţii concrete şi aş aminti aici necesitatea de a continua programul ambiţios de exerciţii pe care îl avem atât în format bilateral, cât şi în format aliat şi multinaţional. Angajamentul Statelor Unite ale Americii în regiune este de o importanţă deosebită şi reprezintă un factor esenţial în sprijinul consolidării securităţii pe segmentul sudic al Flancului estic al Alianţei. Trebuie să continuăm să implementăm împreună o serie de măsuri pentru descurajare şi apărare şi în regiunea Mării Negre, similar cu măsurile planificate şi implementate în regiunea Mării Baltice. Susţinem, totodată, relevanţa dezvoltării infrastructurii necesare atât pentru a găzdui trupe americane şi aliate, cât şi pentru a primi întăriri şi pentru aceasta facem eforturi atât proprii din fonduri naţionale, cât şi folosind fondurile comune NATO sau fondurile iniţiativei europene pentru descurajare", a menţionat Daniel Petrescu.

Şeful SMAp a subliniat eforturile de modernizare a Armatei Române, arătând, în context, că în dotarea forţelor armate vor intra foarte curând sistemele HIMARS şi Patriot.

Cei doi oficiali au mai anunţat că anul viitor, printr-un exerciţiu foarte complex, urmează să fie declarată capacitatea operaţională iniţială a Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est al NATO .

"Anul viitor vom desfăşura un exerciţiu şi în acest exerciţiu vom folosi mijloacele de comandă şi control căutând interoperabilitatea cu partenerii noştri pe timpul acestui exerciţiu şi în scopul acestei relaţii", a spus oficialul american.

"Anul viitor intenţionăm printr-un exerciţiu foarte complex, împreună cu US Army Europe, mentorship-ul pe care îl primim de la Corpul NATO de reacţie rapidă - ARC şi participarea Comandamentului nostru de Corp de armată să declarăm capacitatea operaţională iniţială a acestui comandament", a adăugat şeful SMAp.

Oficialii americani efectuează o vizită în România până duminică.

