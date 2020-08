In ultima saptamana, Administratia Nationala a Penitenciarelor a inregistrat 11 noi cazuri de infectare cu coronavirus

Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat ca, in intervalul 6-13 august, au fost inregistrate 11 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, in randul personalului sistemului administratiei penitenciare. In prezent, din totalul cazurilor raportate, doar 48 de politisti de penitenciare inca urmeaza conduita terapeutica stabilita de specialistii Ministerului Sanatatii, pana la vindecare.