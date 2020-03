In ultimele 24 de ore, peste 11.000 de pachete cu tigari, confiscate de politistii de frontiera (galerie foto+video)

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, în urma unor acțiuni declanșate la frontiera de nord a țării, 11.430 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, cantitate ce urma să fie transportă și ulterior să fie comercializată pe piața neagră de desfacere din zonă.Azi dimineață, în jurul orei 01.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret– I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei au sesizat, în zona de responsabilitate, un zgomot produs de un aparat de zbor de mici dimensiuni, specific unei drone, care ar fi traversat frontiera din Ucraina în România.Imediat, s-a procedat la monitorizarea traseului aparatului de zbor şi cercetarea zonei, fiind descoperit, în zona de frontieră, pe direcția localității Climăuți, județul Suceava, un colet de mici dimensiuni cu țigări de proveniență ucraineană.În cel mai scurt timp, s-a luat măsura informării autorităților ucrainene despre eveniment, în vederea cercetării în comun a cazului.În urma inventarierii coletului, a rezultat cantitatea de 470 pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană, în valoare de aproximativ 5.500 lei, care au fost ridicate în vederea confiscării.În cauză, poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, precum și pentru depistarea persoanelor implicate în activitatea infracțională, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.Tot azi dimineață, în jurul orei 02.00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sarasău, județul Maramureș, au desfășurat o acțiune, în zona de responsabilitate, pe linia combaterii contrabandei cu țigări.Astfel, în jurul orei 02.00, în zona de frontieră, polițiștii de frontieră au descoperit, în imediata apropiere a frontierei de stat, pe direcția localității Săpânța, județul Maramureș, un bărbat, iar lângă acesta erau trei colete voluminoase.Din primele cercetări, s-a stabilit faptul că bărbatul este cetățean ucrainean, are 26 de ani, iar baxurile conțin țigări de proveniență ucraineană, fapt pentru care s-a luat măsura conducerii acestuia împreună cu coletele cu țigări la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor.În urma inventarierii bunurilor descoperite, a rezultat cantitatea de 2.000 de pachete cu ţigări, de proveniență ucraineană, în valoare de 23.400 lei.În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării.Verificările sunt continuate sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.Ieri, 18 martie a.c., și polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus au declanșat o acțiune le linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență ucraineană.Astfel, lucrătorii noștri au observat un autoturism de teren care se deplasa în viteză de la linia de frontieră spre interiorul țării, pe direcția localității Vicovu de Sus, fapt pentru care lucrătorii noștri au efectuat semnalele regulamentare în vederea opririi la control.Deoarece șoferul mașinii de teren, marca Jeep Grand Cherokee nu a oprit la semnalele polițiștilor de frontieră, s-a pornit în urmărirea acestuia. Pe timpul urmăririi, autoturismul de teren a acroșat autospeciala Poliției de Frontieră, moment în care lucrătorii noştri au executat două focuri de avertisment în plan vertical și unul spre pneurile autoturismului, însă nici de această data maşina nu s-a oprit.După aproximativ 7 km, autoturismul a fost descoperit abandonat, iar în interiorul acestuia au fost descoperite mai multe colete cu țigări de proveniență ucraineană. În urma inventarierii baxurilor, s-a constatat că acestea conțin 8.960 pachete țigări în valoare de 104.800 lei, cantitate ce a fost ridicată în vederea confiscării.Totodată, menționăm faptul că în urma acroșării autospecialei Poliției de Frontieră, nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.În continuare se desfășoară verificări în vederea identificării și reținerii șoferului autoturismului, marca Jeep Grand Cherokee, precum si pentru documentarea întregii activități infracționale, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.Sursa foto-video: Poliția de Frontieră