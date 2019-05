In ultimele ore: Numerosi soferi prinsi pe picior gresit de politistii de la Rutiera

Mai mulţi şoferi s-au ales cu dosare penale pentru conducere fără permis sub influenţa băuturilor alcoolice în noaptea de duminică spre luni.Iată situaţia transmisă de Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Constanţa:Poliţişti din cadrul Postului de Poliție Fântânele au depistat la data de 12 mai a.c., în jurul orei 00.40, un bărbat, în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gării din localitatea Mihai Viteazu, din județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,54 mg/l alcool în aerul pur expirat.La data de 12 mai a.c., în jurul orei 01.00, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Frunzelor din Constanța, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 12 mai a.c., în jurul orei 09.30, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 59 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,00 mg/l alcool în aerul pur expirat.La data de 12 mai a.c., în jurul orei 17.30, poliţişti din cadrul Poliției orașului Cernavodă au depistat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Prelungirea Seimeni din Cernavodă, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,10 mg/l alcool în aerul pur expirat.La data de 13 mai a.c., în jurul orei 04.00, poliţişti din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Mamaia Nord din Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,99 mg/l alcool în aerul pur expirat. Conducătorul auto, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale. Cei patru conducători auto depistați sub influența băuturilor alcoolice au fost conduși la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale.