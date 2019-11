In urma cu un an, Nicoleta Luciu pierduse lupta cu kilogramele! Cum arata cel mai tare iepuras Playboy din Romania, la 39 de ani, dupa ce a slabit

In urma cu un an, presa scria ca Nicoleta Luciu a pierdut lupta cu kilogramele. Acum, insa, lucrurile s-au schimbat.

Nicoleta Luciu s-a intors si a realizat o sedinta foto pentru un brand de articole mobilier in care apare dupa mult timp din cap pana in picioare. Fosta Miss Romania arata din nou foarte bine, pare ca a mai slabit si ca imaginea de ”casnica” nu mai este de actualitate.

Cu un an in urma, Nicoleta Luciu recunostea ca a pierdut lupta cu kilogramele si ca viata de mama ”full-time” si-a pus amprenta asupra felului in care arata. ”Acum m-am machiat putin ca sa nu par atat de obosita, pentru ca la ora asta dorm. Am falcute, am gusa. Ne ocupam de casa, de copii”, spunea Nicoleta Luciu cu un an in urma.

Se pare insa ca Nicoleta Luciu pierduse doar o lupta, nu si batalia. La 39 de ani si mama a 4 copii, am putea spune ca Nicoleta Luciu arata foarte bine, in conditiile in care vedeta a fost tot timpul o femeie cu forme. Si unele generoase, ea fiind multi ani considerata vedeta cu cei mai frumosi sani din showbiz. Nicoleta Luciu a fost de 6 ori pe coperta revistei Playboy, a jucat in seriale de televiziune si era mereu prezenta la evenimentele mondene, a caror lipsa o resimte astazi, dupa cum ea insasi marturiseste.

