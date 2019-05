In Valu lui Traian si Constanta: S-au ales cu dosare penale pentru neregulile savarsite la volan

În cursul zilei de marţi, 14 mai a.c., trei bărbaţi s-au ales cu dosare penale. De conducere fără permis, şofat sub influenţa băuturilor alcoolice sau de ingerare de substanţe cu efect psihoactiv se fac vinovaţi cei trei.Primul bărbat a fost depistat de poliţiştii din cadrul Postului de Poliție Valu lui Traian, marţi, 14 mai a.c., în jurul orei 14.00. Un bărbat, în vârstă de 57 de ani, a fost prins în timp ce conducea o autoutilitară, pe strada Techirghiol din localitatea Valu lui Traian, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În aceeaşi zi, în jurul orei 18.15, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanța au surprins un bărbat, în vârstă de 59 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul pur expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Tot marţi, 14 mai 2019, în jurul orei 23.10, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Valu lui Traian au depistat un tânăr, în vârstă de 26 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Soarelui din localitate. Întrucât exista suspiciunea că se află sub influența substanțelor interzise, conducătorul auto a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, ulterior fiind stabilit faptul că acesta ingerase substanțe cu efect psihoactiv.În cele trei cauze, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.