In weekend are loc evenimentul Art in the Street Cluj. Care este programul

O expoziție foto cu 13 lucrări realizate de studenții Universității de Arte și Design (UAD) Cluj, două panouri care vor fi decorate în timp real cu graffiti de artista JoMacabre și de alți cinci studenți de la UAD sunt noile momente artistice Art in the Street Cluj, program care va anima sâmbăta aceasta Piața Muzeului și străzile adiacente.

Acestor atracții li se vor adăuga artiști pe picioroange, mimi și statui vivante, clovni, dansatori de step și jonglerii cu foc, care vor pigmenta după-masa plină de concerte. Programele speciale vor fi realizate de Lorenzo Heel, Magic Puppet, Vigu Gheorghe Antonio, Mimo Poetul, Foolosophy Entertainment, Adrian Strâmtu, Efreet Light & Fire Show și Create. Act. Enjoy.

Tot la Art in the Street, clujenii vor putea testa realitatea virtuală (VR) și vor degusta băuturi moleculare non-alcoolice, experiențe puse la dispoziție de Raiffeisen Bank. De asemenea, persoanele talentate și dornice să pună de-un spectacol vor putea cânta pe pianina sau pe setul de tobe Yamaha, care vor fi așezate în dreptul barului Shadow și în apropierea Tortelli Pasta Bar. Pentru a putea testa instrumentele Yamaha, doritorii trebui în prealabil să lase un mesaj privat pe pagina de facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/artinthestreet.ro

Cele peste 50 de reprezentații din programul Art in the Street vor avea loc sâmbătă pe cinci scene dispuse în zona Pieței Muzeului, respectiv în fața Casei Matia Corvin, pe strada Franklin D. Roosevelt, în fața Bisericii Franciscane, în centrul Pieței Muzeului (la Obeliscul Carolina) și pe strada Georges Clemenceau (în dreptul barului Vorbe). Momentele artistice vor fi susținute de peste 30 de artiști, invitați speciali ai evenimentului fiindtrupa Malox, Marú, Vizi și Lucia & Andrei do Radiohead.

Spectacolele vor începe la ora 16:00 și se vor încheia la ora 22:15, accesul la toate reprezentanțiile de artă stradală fiind liber.

Prima ediție Art in the Street a avut loc în 23 aprilie 2016 sub numele Jazz in the Street și a reprezentat un real succes. De atunci, echipa Fapte a mai organizat câteva zeci de astfel de evenimente de o zi, două zile sau de doar câteva ore. În 2018, peste 17.000 de clujeni au luat parte la peste 80 de reprezentații în stradă, pe Bulevardul Eroilor și pe strada Bolyai, susținute de peste 100 de artiști din 35 de grupuri din țară și din străinătate. Anul acesta proiectul se desfășoară atât în Cluj, cât și în Iași.

