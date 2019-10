In weekend are loc o noua promenada eleganta a biciclistelor clujence, Velo Chic 2019

Velo Chic 2019

Duminică, 6 octombrie 2019, va avea loc o nouă promenadă elegantă a biciclistelor clujence, cu plecare din Parcul Central "Simion Bărnuțiu", începând cu ora 14:00, în organizarea Clubului de Cicloturism "Napoca" (CCN).

Sunt invitate sa vina pe doua roti, in tinute cochete, toate fetele, domnisoarele si doamnele pentru care bicicleta este sau ar putea deveni un mijloc firesc de deplasare cotidiana in oras si care cred ca merita aratat si altora ca acesta este compatibil cu eleganta si feminitatea.

Coloana de bicicliste imbracate sic va urma in ritm lejer un traseu de circa o ora pe strazi din zona centrala a Clujului, iar participantele vor avea parte de cateva atentii pregatite de organizatori cu ajutorul partenerilor. De asemenea, vor putea discuta despre experienta de a circula pe doua roti in Cluj, despre oportunitati si probleme, solutii si perspective, despre ce e de facut ca imaginea unei bicicliste imbracate elegant sa devina o normalitate si sa existe respectul din partea celorlalti participanti la traficul rutier.

Am constatat si documentat in cei 27 de ani de activitate a asociatiei noastre in domeniul promovarii biciclismului utilitar si recreativ faptul ca, si in Cluj, dincolo de deficiente de infrastructura, ce fac ca utilizarea bicicletei sa fie in unele zone perceputa ca insuficient de comoda sau sigura, exista si probleme de mentalitate si prejudecati ce duc inca la o imagine publica mai nefavorabila a biciclistilor in general si a biciclistelor elegante in mod special, generand o anumita retinere pentru femei in a utiliza bicicleta ca mijloc cotidian de deplasare in oras. Situatia este in curs de ameliorare, cu contributia activa a campaniilor de profil derulate de diverse organizatii probiciclistice din Romania, cum este si programul VeloChic al Clubului de Cicloturism ”Napoca” (CCN).

Organizatoarele Velo Chic Cluj 2019 au convingerea ca, dincolo de un eveniment placut de socializare si cu conotatii mondene, de lifestyle, participantele pot fi si ambasadoare ale mersului pe bicicleta in fata autoritatilor locale, mass-mediei si publicului, pot atrage atentia asupra situatiei actuale a pistelor de biciclete, a rastelurilor publice, a intregii infrastucturi biciclistice existente, promise sau necesare in Cluj-Napoca, in contextul mai larg al unei mobilitati urbane durabile care deocamdata cam lipseste oraselor Romaniei.

Participantele sunt asteptate in tinute elegante si cat mai naturale, sa promoveze un stil de viata activ si sanatos pentru ele, pentru mediu si pentru comunitate si sa se simta minunat alaturi de prietenele lor! Fie ca vor veni in fusta, rochie sau pantaloni eleganti, fie ca vor alege tocuri, balerini sau cizme, palarii sau esarfe, flori si entuziasm, clujencele vor incerca sa demonstreze ca pedalatul infrumuseteaza. Feminitatea exista si pe doua roti!

Desigur, baietii si domnii sunt si ei bineveniti sa pedaleze, eleganti pe bicicleta, alaturi de bicicliste, in cadrul Velo Chic Cluj 2019, sa admire, fotografieze si felicite cele mai sic participante si sa ofere flori partenerelor lor care au contribuit astfel la reducerea perceptiei publice gresite ca bicicleta ar fi legata in mod necesar de ideea de sport sau de efort, de un anumit tip de echipament, si deci mai putin conciliabila cu eleganta vestimentara.

Conceptul Velo Chic Cluj 2019 este corelat cu cel al altor editii sau campanii-sora, cum sunt ”Elegant pe bicicleta”, ”VeloBello” si ”Skirt Bike”. CCN a organizat primul eveniment de acest tip in 2008 cu titlul "Elegant pe Bicicleta", inspirat de proiectul deschizator de drum "Cycle Chic" lansat initial la Copenhaga si raspandit intre timp pe plan mondial, ca demers de combatere a prejudecatilor privind compatibilitatea bicicletei cu eleganta vestimentara. A urmat programul "VeloBello" al Asociatiei "Bate Saua" Bucuresti, generat in campania "Velorutia" sub egida Federatiei Biciclistilor din Romania (FBR), din care s-a desprins apoi SkirtBike initiat acum noua ani si raspandit apoi la nivel national (CCN organizand trei editii la Cluj-Napoca, in 2012, 2013 si 2014).

Clubul de Cicloturism "Napoca" (CCN) a trecut din 2015 la desfasurarea evenimentelor velofeminine sub genericul ”VeloChic”, sub egida Federatiei Biciclistilor din Romania (FBR), cel din 6 octombrie 2019 fiind a cincia editie si avand caracter complementar celorlalte actiuni CCN de promovare a utilizarii bicicletei in Cluj, cum sunt, de exemplu, actiunile de lobby, proiectiile publice foto-video si marsurile lunare ale biciclistilor clujeni, ce pot fi urmarite si pe www.ccn.ro , unde puteti citi si despre editiile precedente ale evenimentelor noastre dedicate specific biciclistelor clujence.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.