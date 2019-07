In weekend, in sudul litoralului au fost peste 100.000 de oameni. Americani: ”Prea multi oameni aici”

Litoral google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Litoralul romanesc a fost neincapator si duminica. Potrivit unor cifre estimative, 100.000 de oameni au fost doar in sudul litoralului. Este de inteles. Au inceput cele mai multe concedii, vremea a fost excelenta, iar apa a avut 26 de grade. La Costinesti, de pilda, plaja era arhiplina, spre surprinderea strainilor care au ajuns la noi. Vezi si: O romanca din America, in vacanta pe litoral: 'Romania, m-ai dezamagit profund. Pacat! Imi pasa pentru ca te iubesc, sper sa te trezesti!' Administratorii plajei au numarat aproape 10.000 de tineri care au dansat zi si noapte. Multi dintre ei s-au adunat in jurul beach-barurilor, unde au stat la coada la bere. Cativa oaspeti au venit ...