In ziua in care a anuntat ca vaccinul pe care l-a dezvoltat da rezultate, directorul Pfizer a vandut actiuni de 5,5 milioane de dolari

Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut, luni, actiuni ale grupului farmaceutic american in valoare de aproape 5,6 milioane de dolari, in aceeasi zi in care acesta a anuntat rezultatele pozitive ale unui studiu clinic privind vaccinul sau experimental pentru Covid-19, care au dus la cresterea pretului titlurilor, transmite Reuters.