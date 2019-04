Inainte de Comitetul Executiv al PSD, Liviu Dragnea s-a intalnit cu ambsadorul SUA

Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, a avut o întâlnire cu ambasadorul SUA la Uniunea Europeană, Gordon Sondland. Întâlnirea vine în contextul în care, de la ora 12.00, liderii PSD se reunesc în Comitetul Executiv, ședință în care se vor discuta pașii de urmat în ceea ce privește reglementările legislative din domeniul justiției.

Citește și: Tudorel Toader a intrat pe lista neagră a lui Liviu Dragnea, dar PSD se laudă cu realizările ministrului

La nivel oficial, Liviu Dragnea arată că ”Am avut discuții foarte bune cu ambasadorul Gordon Sondland. Am discutat despre relație excelentă dintre țările noastre și am convenit împreună să facem mai puternic parteneriatul strategic România-SUA”.

Great talks today with Ambassador Gordon Sondland. Discussed about the excellent relationship between our countries and pledged to work together for strengthening the