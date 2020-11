Inainte de prima sentinta, medicul Secureanu distribuie poze cu el zambind langa ministrul Justitiei, Catalin Predoiu

Fostul manager al spitalului Malaxa, medicul Florin Secureanu, a distribuit intens in ultimele zile, pe Facebook ori in "story"-urile de pe retelele de socializare, o fotografie cordiala cu el si cu actualul ministru al justitiei, in momentul in care Tribunalul Bucuresti se apropie de prima decizie in cazul sau de coruptie.