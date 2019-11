Inaintea dezbaterii publice a presedintelui Romaniei: Viorica Dancila, atac furibund la Klaus Iohannis

Viorica Dancila îi ia fața preşedintelui Iohannis și a declanșat propria dezbatere publică, exact cu o oră înainte de cea a lui Iohannis. Dăncilă a ales să organizeze o dezbatere în care accesul presei să fie liber.Iată ce a declarat candidatul la prezidențiale:„Acesta este un dialog pe care eu îl consider necesar. Astăzi avem un președinte care consideră că o parte a presei merită să participe la dezbatere, alta, nu. Am tot sperat că vom avea o confruntare. Se pare că Klaus Iohannis refuză această confruntare, că vrea o dezbatere doar cu cei pe care-i agreează. Președintele trebuie să fie președintele tuturor românilor!”„Cu toate că văd că nu vrea această confruntare, văd un om laș, un om care nu explică ce a făcut în cei cinci ani de activitate. În domeniul politicii externe, Klaus Iohannis a făcut 25 de deplasări externe. Nu am văzut nimic concret pentru România! Am văzut că s-a întors din SUA cu o șapcă și trei poze. Ca prim-ministru, am vrut să vin cu ceva benefic pentru România. Mai mult decât atât, tot referitor la politica externă, am deținut președinția din umbră. Am vorbit cu Iohannis și i-am spus că avem dosare pregătite pentru fiecare minister în parte. Cu toate acestea, Finlanda a hotărât s preia președinția rotativă în locul României.În educație, singurul lucru pe care l-a făcut Iohannis a fost să-și blocheze postul de profesor. În sănătate, a blocat Guvernul și examenul de rezidențiat.Iohannis se bazează pe votul din diaspora, dar ce a făcut președintele pentru diaspora? Noi am facilitat votul diasporei, am acordat suport în educație pentru copiii români de peste hotare, pentru susținerea celor care au plecat în afara granițelor țării. Ce a făcut Klaus Iohannis? Nu a făcut nici măcar o deplasare pentru românii de peste hotare. Nu a făcut nimic pentru consolidarea relațiilor care au plecat în afara granițelor țării. Sunt foarte multe de spus despre modul în care s-a raportat la români ca președinte. Este un președinte dictator care vrea să acumuleze toată puterea statului. Este un președinte care i-a privit pe români cu aroganță, un președinte cu abordare extremistă și care nu înțelege că președintele României este președintele tuturor românilor”Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța