Inalțarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri ale cele mai vechi sarbatori creștine

INALTAREA SFINTEI CRUCI. Crestinii ortodocsi sarbatoresc, luni, INALTAREA SFINTEI CRUCI, aceasta fiind cea mai veche dintre sarbatorile crestine. INALTAREA SFINTEI CRUCI se refera la patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota. INALTAREA SFINTEI CRUCI, zi marcata cu post aspru, are in prim plan doua evenimente importante: Aflarea Crucii si inaltarea ei in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, si aducerea Sfintei Cruci de la persi, in 629, in vremea im ...