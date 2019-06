Inalta Curte a amanat a treia oara decizia in dosarul Toni Grebla

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) trebuia sa pronunte, luni, sentinta definitiva in procesul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, este judecat pentru trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii.