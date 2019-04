iccj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 19 aprilie Inalta de Curte de Casatie si Justitiei (ICCJ) a decis, vineri, respingerea cererii procurorilor de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul fostului presedinte Traian Basescu, actual senator. In alta ordine de idei, Inalta Curte a decis respingerea redeschiderii dosarului lui Traian Basescu, dosar ce priveste restituirea unor imobile, acuzatii care dateaza din perioada in care Traian Basescu era primar al Capitalei. Traian Basescu, despre Augustin Lazar: ''Daca nu demisioneaza, Klaus Iohannis ar trebui sa il elibereze din functie'' De asemenea, Traian Basescu s-a prezentat astazi la instanta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...