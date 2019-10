INALTA CURTE DA FOC LA LEGE. Completele de 5 au ajuns sa dea soluții de trei feluri diferite, pe aceeași speța, a completelor nespecializate (Luju.ro)

Incredibil ce se întâmplă la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde anumiți judecători supremi pur și simplu dau foc la lege și sifidează deciziile obligatorii ale Curții Constituționale. Pare greu de crezut, dar s-a ajuns ca, la Completele de 5 judecători ale ÎCCJ, să se pronunțe decizii diametral opuse în spețe similare, scriu The post ÎNALTA CURTE DĂ FOC LA LEGE. Completele de 5 au ajuns să dea soluții de trei feluri diferite, pe aceeași speță, a completelor nespecializate (Luju.ro) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.