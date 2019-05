Inalta Curte de Casație și Justiție discuta redeschiderea unui dosar penal care vizeaza finanțarea campaniei electorale a lui Victor Ponta

La Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înregistrată miercuri, 22 mai, o solicitare de confirmare a redeschiderii urmăririi penale într-un dosar penal unde apar nume ca Gabriel Oprea, Tiberiu Urdăreanu sau Nicolae Dumitru – NIRO. Dosarul a primit termen pentru soluționare pe 31 mai a.c. Potrivit legilor penale în vigoare această procedură se The post Înalta Curte de Casație și Justiție discută redeschiderea unui dosar penal care vizează finanțarea campaniei electorale a lui Victor Ponta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.