Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei: Mircea Negulescu, plasat sub control judiciar. Iata minuta

Mircea Negulescu, plasat sub control judiciar, de ÎCC

Fostul procuror de la DNA Prahova, Mircea Negulescu, a fost plasat sub control judiciar, cererea de arestară preventivă, fiind respinsă de către Înalta Curte de Casație și Justiție a României, astăzi, 16 iulie 2020.Atât Mircea Negulescu, cât și polițistul judiciar Mihai Iordache au fost plasați sub control judiciar.Reamintim că cei doi au fost reținuți miercuri seara, fiind acuzați în privința instrumentării dosarului în care fostul premierul Victor Ponta era acuzat că l-ar fi plătit pe Tony Blair pentru a veni în România să-i facă imagine în campania electorală.În baza art. 227 alin. (1) din Codul de procedură penală respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, cu privire la inculpaţii Negulescu Mircea şi Iordache Mihai Iuliano. În baza art.227 alin. (2) din Codul de procedură penală, raportat la art. 202 alin. (4) lit. b) raportat la art. 211 din Codul de procedură penală, dispune luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 zile, cu începere de la 16 iulie 2020 până la 13 septembrie 2020, inclusiv, faţă de inculpaţii: 1. Negulescu Mircea , şi 2. Iordache Mihai Iuliano . În baza art.215 alin. (1) Cod de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, inculpatul Negulescu Mircea trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte, respectiv Poliţia Municipiului Ploieşti, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.215 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, impune în sarcina inculpatului Negulescu Mircea respectarea următoarelor obligaţii: a) să nu depăşească teritoriul României; d) să nu comunice şi să nu ia legătura, direct sau indirect, cu inculpatul Iordache Mihai Iuliano, cu persoanele vătămate Ghiţă Sebastian Aurelian, Ponta Victor Viorel, Chirilă Sorin Adrian şi Iordăchescu Ionuţ Alexandru, şi nici cu martorii Stroe Cecilia Cristina, Bănică Monica Gabriela, Cosma Vlad Alexandru, Păvăleanu Marcel Cristian şi Bizniche Gheorghe. În baza art.215 alin. (1) din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, Iordache Mihai Iuliano trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie în a cărui circumscripţie locuieşte, respectiv Poliţia oraşului Mizil, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.215 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, impune în sarcina inculpatului Iordache Mihai Iuliano respectarea următoarelor obligaţii: a) să nu depăşească teritoriul României; d) să nu comunice şi să nu ia legătura, direct sau indirect, cu inculpatul Iordache Mihai Iuliano, cu persoanele vătămate Ghiţă Sebastian Aurelian, Ponta Victor Viorel, Chirilă Sorin Adrian şi Iordăchescu Ionuţ Alexandru, şi nici cu martorii Stroe Cecilia Cristina, Bănică Monica Gabriela, Cosma Vlad Alexandru, Păvăleanu Marcel Cristian şi Bizniche Gheorghe. În temeiul art.215 alin. (3) Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor Negulescu Mircea şi Iordache Mihai Iuliano că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite în sarcina lor, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. Dispune efectuarea cuvenitelor comunicări, conform prevederilor art. 215 alin. (5) Cod procedură penală. În baza art.275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Iordache Mihai Iuliano, în cuantum de 313 lei, rămâne în sarcina statului. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Negulescu Mircea, în cuantum de 80 lei, rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 16 iulie 2020. .................................. Încheiere îndreptare eroare materiala: Îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul încheierii nr.268 din data de 16 iulie 2020 pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr.1816/1/2020, în sensul că la paragraful 8, având următorul cuprins: „În baza art.215 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, impune în sarcina inculpatului Iordache Mihai Iuliano respectarea următoarelor obligaţii: a) să nu depăşească teritoriul României; d) să nu comunice şi să nu ia legătura, direct sau indirect, cu inculpatul Iordache Mihai Iuliano, cu persoanele vătămate Ghiţă Sebastian Aurelian, Ponta Victor Viorel, Chirilă Sorin Adrian şi Iordăchescu Ionuţ Alexandru, şi nici cu martorii Stroe Cecilia Cristina, Bănică Monica Gabriela, Cosma Vlad Alexandru, Păvăleanu Marcel Cristian şi Bizniche Gheorghe.”, se va trece: „ În baza art.215 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, impune în sarcina inculpatului Iordache Mihai Iuliano respectarea următoarelor obligaţii: a) să nu depăşească teritoriul României; d) să nu comunice şi să nu ia legătura, direct sau indirect, cu inculpatul Negulescu Mircea, cu persoanele vătămate Ghiţă Sebastian Aurelian, Ponta Victor Viorel, Chirilă Sorin Adrian şi Iordăchescu Ionuţ Alexandru, şi nici cu martorii Stroe Cecilia Cristina, Bănică Monica Gabriela, Cosma Vlad Alexandru, Păvăleanu Marcel Cristian şi Bizniche Gheorghe.”, cum era corect. Despre îndreptarea efectuată, se va face menţiune la sfârşitul încheierii corectate. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 16 iulie 2020.