Inalta Curte, decizie in cazul Sorina: Cererea privind stramutarea judecarii ordonantei presedintiale de la Mehedinti, RESPINSA

Sorina mama adoptiva 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins astazi cererea procurorului general Bogdan Licu de stramutare a judecarii ordonantei presedintiale de la Mehedinti departe de zona Craiova in cazul Sorinei. Decizia este definitiva. "Respinge cererea formulata de petentul Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind stramutarea pricinii care face obiectul dosarului nr. 910/54/2019 al Curtii de Apel Craiova – Sectia I civila", se arata in decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Tribunalul Olt A AMANAT judecarea solicitarii pentru interzicerea parasirii Romaniei in cazul Sorinei - UPDATE Parintii adoptivi ai fetit ...