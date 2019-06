Inalta Curte ii cere lui Carmen Dan un control urgent la Politia Prahova, dupa ce un martor cheie din dosarul lui Ghita a plecat din tara

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a trimis luni o adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, si sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, pentru a face un control la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, in cazul unui martor care a fost citat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu.