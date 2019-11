Inalta Curte pune in discutie sesizarea CJUE in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de dare de mita

Un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte a pus luni in discutie sesizarea Curtii de Justitie a Ununii Europene (CJUE) in dosarul in care fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, este judecat pentru ca i-ar fi dat mita un imobil fostului primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu (PSD).