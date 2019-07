Inalta Curte respinge definitiv stramutarea procesului de revizuire a decizie de adopție in cazul Sorina

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, miercuri, cererea formulată de procurorul general al României, Bogdan Licu, pentru strămutarea procesului privind revizuirea sentinței în cazul adopției Sorinei. Decizia de miercuri a instanței supreme este definitivă. Joi, Curtea de Apel Craiova, de unde se cerea strămutarea și care a decis adopția, se va pronunța pe The post Înalta Curte respinge definitiv strămutarea procesului de revizuire a decizie de adopție în cazul Sorina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.