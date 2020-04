Inalta Curte - Se va acorda prioritate cauzelor suspendate in contextul instituirii starii de urgenta

Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție a analizat activitatea desfășurată de instanța supremă în primul ciclu al stării de urgență, precum și măsurile care pot fi implementate în perspectiva reluării activității judiciare normale și a recuperării întârzierilor generate prin suspendarea de drept, în contextul stării de urgență, a numeroase categorii de cauze, din rațiuni de securitate sanitară.Dezbaterile au avut la bază rapoartele transmise de toate secțiile și compartimentele instanței, aspectele rezultate din discuțiile informale purtate în interiorul colectivelor de judecători de la nivelul secțiilor, precum și memorii și puncte de vedere transmise de Uniunea Națională a Barourilor din România, parlamentari, participanți la procedurile judiciare etc.Pentru a asigura îndeplinirea rolului constituțional al Înaltei Curți, de a înfăptui justiția și de a asigura interpretarea unitară a legii, precum și pentru a respecta accesul la justiție al cetățenilor și dreptul acestora la un proces echitabil, precum și în vederea reluării activităților judiciare într-un ritm normal de îndată ce acest lucru va fi posibil în condiții de siguranță pentru justițiabili, reprezentanții lor și personalul instanței, colegiul de conducere, în unanimitate, a adoptat în principal următoarele măsuri:1. Înalta Curte de Casație și Justiție își va desfășura în mod normal activitatea și pe parcursul lunii iulie 2020, urmând a se acorda prioritate cauzelor suspendate în contextul instituirii stării de urgență.2. S-au evaluat rezultatele proiectului pilot privind desfășurarea ședințelor completurilor de recurs în interesul legii și de dezlegare a unor chestiuni de drept în sistem de videoconferință, constatându-se că s-a reușit astfel să se asigure funcționarea mecanismelor de unificare a practicii judiciare în condiții normale, fără nicio amânare sau preschimbare a termenelor acordate inițial.3. Cu aplicabilitate imediată, colegiul de conducere a stabilit completarea cu noi categorii de cauze a listei cauzelor urgente, a căror judecată continuă chiar și în condițiile stării de urgență.Astfel, în materie civilă, s-a completat lista cauzelor urgente în ceea ce priveşterecursul care are ca obiect suspendare act administrativ-fiscal, recursul care are ca obiect contestații împotriva deciziilor de instituire a măsurilor asigurătorii,cererile de strămutare și cererile care au ca obiect restituire cauțiune.În materie penală, lista inițială a fost actualizată în corelație cu prevederile Decretului Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență, fiind introduse cauzele prevăzute de art.64 alin.(1) lit.c din Decret (infracțiuni contra vieții), cauzele referitoare la desemnarea instanței (art.64 alin.15 din Anexa I), contestațiile la executare, și alte cauzele apreciate ca urgente de către instanță, complet sau judecător, după caz.Totodată, s-a stabilit că pe tot parcursul stării de urgență continuă judecata și în situațiile în care este necesară convocarea Secțiilor Unite pentru schimbarea jurisprudenței sau sesizarea Curții Constituționale, lucrările Secțiilor Unite urmând a fi organizate în sistem de videoconferință, întrucât la aceste ședințe participă toți judecătorii instanței supreme.4. Au fost analizate datele statistice privind activitatea secțiilor și a formațiunilor de judecată în perioada 16.03.2020-16.04.2020 (un rezumat al acestora este prezentat la finalul prezentului comunicat), precum și situația lucrărilor urgente sau restante, stabilindu-se măsuri concrete care urmează a fi implementate la nivelul fiecărei secții sau formațiuni de judecată, sub coordonarea și monitorizarea președinților de secții, respectiv a vicepreședinților Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru continuarea activității de redactare.