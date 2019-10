Inalta Curte sesizeaza CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate ridicata de Elena Udrea

Inalta Curte a admis o cerere formulata de Elena Udrea, de sesizare a Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate a unui articol din Codul de Procedura Penala, in cadrul unei cai extraordinare de atac in care fostul ministru al Dezvoltarii cere rejudecarea de la zero a dosarului "Gala Bute", in care a primit o sentinta de 6 ani inchisoare.