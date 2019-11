Inalta Curte sesizeaza CCR in dosarul procurorului Mihaiela Iorga Moraru

Magistratii Inaltei Curti au sesizat Curtea Constitutionala in dosarul Mihaielei Iorga Moraru, procuror in cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), judecata pentru fals intelectual si favorizarea faptuitorului, cu o exceptie de neconstitutionalitate care vizeaza atributiile Sectiei Speciale privind retragerea apelurilor din cauzele in care sunt implicati magistrati.