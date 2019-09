Inaltarea Sfintei Cruci, traditii - obiceiuri. Ce NU trebuie sa mananci

inaltarea sfintei cruci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inaltarea Sfintei Cruci este praznuita pe 14 septembrie, fiind una dintre cele mai vechi sarbatori inchinata cinstirii lemnului sfant. Cunoscuta in popor ca Ziua Crucii, aceasta sarbatoare, marcheaza inceputul toamnei si este plina de traditii si obiceiuri populare. In aceasta zi sarbatorim amintirea a doua evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci: - Aflarea Crucii pe care a fost rastignit Mantuitorul si inaltarea ei solemna in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, in ziua de 14 septembrie a anului 335. - Aducerea Sfintei Cruci de la persii pagani, in anul 629, in vremea imparatului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste in biserica Sfantului Morman ...