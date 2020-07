Inaugurare cu fast in week-end: Complexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic, al omului de afaceri Mohammad Murad, isi deschide portile (galerie foto)

Inaugurare de zile mari pe litoral, în acest week-end. Sâmbătă, 1 august, de la ora 20.00, are loc deschiderea oficială a Complexului Amfiteatru-Belvedere-Panoramic, reintrodus în circuitul turistic de mai bine de 10 ani, în urma eforturilor omului de afaceri Mohammad Murad.Un aspect inedit al acestui eveniment este că, prin intermediul paginii de Facebook a Complexului au fost invitați să participe la inaugurare și cei care au participat activ la construcția sau amenajarea ansamblului hotelier, între anii 1970-1971.





Amintim că și premierul Ludovic Orban a participat, pe 23 iulie, la inaugurarea Complexului. Acesta fusese însoțit de președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, de candidatul PNL la Primăria Constanța, senatorul Vergil Chițac, de candidatul PNL pentru Consiliul Județean Constanța, Mihai Lupu, dar și de alți liberali de marcă ai Constanței.



La rândul său, omul de afaceri Mohammad Murad a făcut următoarele declarații:

„Sunt foarte multe ieșiri care arată clar modul nostru de implicare cât de implicați suntem și cât de atenți suntem încât să putem continua, nu să continuăm să facem profit, ci să continuăm să asigurăm locuri de muncă pentru oamenii pe care îi avem. Pe 15 martie, când a fost dată starea de urgență, m-am izolat în acest complex, cu o echipă de 500 de persoane. Am hotărât să avem un rezultat pe măsură și, iată, avem acest rezultat. Și, cu această ocazie, mulțumesc echipei mele și am arătat că se poate și în România. Ce n-au putut să facă mulți în 25 de ani, 30 de ani, am făcut în cinci luni“.



„Am luat multe sisteme de la multinaționale, pentru a-i putea concura și aici, și peste hotare. Vom continua cu același mod de a gândi, doar să ne dați o mână de ajutor, să putem face treabă în liniștea pe care ne-o dorim cu toții. Mulțumesc că ați ajuns aici, contează foarte mult pentru noi. Este un proiect moral înainte de a fi material. Când eram student mă plimbam și admiram, ca mulți alții, ce înseamnă România. Mă bucur foarte mult că am putut să refac valorile turismului românesc, nu numai aici, sau la Lido, sau la Majestic. De ani de zile m-am angajat să asum acest proiect, unul după altul. Iar acum cred că este nevoie de alt mod de a gândi și de aceea cred că voi începe alte proiecte mult mai interesante pentru România, pentru că este nevoie să întoarcem înapoi tot ceea ce înseamnă experiență, să depășim ideea de profit, ideea de cifre, de notoritate și să ne punem în slujba statului român, să îl putem dezvolta“, a mai adăugat omul de afaceri Mohammad Murad.