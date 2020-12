Inaugurare in ultima saptamana de campanie: Klaus Iohannis și Ludovic Orban taie panglica la primii kilometri din Autostrada Moldovei

Președintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la prânz, la deschiderea Tronsonului de Autostradă A7 - varianta ocolitoare Bacău, eveniment la care va rosti și o alocuțiune. La inaugurare va participa și premierul Ludovic Orban, așteptat să țină și el un discurs. Evenimentul are loc în ultima săptămână de campanie pentru alegerile parlamentare. Înainte de alegerile locale, șeful statului și premierul au inaugurat un sector de autostradă în Transilvania și prima magistrală de metrou de după 1989.

Tronsonul care va fi dat în circulație miercuri are 30 de kilometri, dintre care 16 km de autostradă. Sunt primii kilometri de autostradă dați în trafic din Autostrada Moldovei.

Înainte de alegerile locale din 27 septembrie, președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au participat la inaugurarea unui tronson din Autostrada Transilvania, Iernut-Chețani, care are o lungime de 18 kilometri. Inaugurarea a avut loc cu 9 zile înainte de alegerile locale.

„Nu am venit aici pentru festivisme şi nu am venit pentru a încheia ceva. Am venit pentru a da un semnal că trebuie să lucrăm mai repede, trebuie să ne ţinem de termene şi să avansăm mult mai repede cu lucrările de infrastructură”, a afirmat cu acel prilej Klaus Iohannis. „Dezvoltarea infrastructurii în România nu e o dorinţă politică de campanie, e o nevoie de bază. Avem ambiţia să facem Autostrada Transilvaniei, Autostrada Moldovei şi multe lucrări pe care le-am planificat şi pe care le vom face într-un timp surprinzător de scurt”, a mai spus Iohannis.

Tot în prezența lui Klaus Iohannis și a lui Ludovic Orban, în campania electorală pentru alegerile locale, a fost inaugurată pe 15 septembrie magistrala de metrou M5 din cartierul Drumul Taberei.