Inca 11 persoane au decedat, in urma infectarii cu coronavirus. Printre victime, un medic

Grupul de Comunicare Strategică raportează 11 noi decese, printre victime se află și un medic.

Bilanțul morților a ajuns la 1137.

Grupul de Comunicare Strategică transmite 11 noi decese înregistrate astăzi în România. Printre ultimele vctime se află și un medic bucureștean. Bilanțul ajunge marți la 1137.Dată confirmare: 10.05.2020.Data3 deces: 18.05.2020.Comorbidități: Obezitate. Fibrilatie atriala paroxistica. HTA. Diabet zaharat. Boala renala cronica.Dată confirmare: 12.05.2020.Dată deces: 19.05.2020.Comorbidități: Boala cardio-vasculara. Fibrilatie atriala. HTA gr.III. BPOC. Boala Parkinson. Boala renala chistica.Dată confirmare: 06.05.2020.Dată deces: 18.05.2020.Comorbidități: Obezitate morbida. HTA. Sdr.de apnee in somn. HTA. Tiroidita cr.autoimuna.Dată confirmare: 15.05.2020.Dată deces: 19.05.2020.Comorbidități: Sdr.Parkinsonian. Fibrilatie atrialaDată confirmare: 11.05.2020.Dată deces: 18.05.2020.Comorbidități: HTA. Infarct miocardic acut in antecedente.Dată confirmare: 14.05.2020.Dată deces: 18.05.2020.Comorbidități: AVC cerebelos. Diabet zaharat tip II. Fibrilatie atriala. Boala cardiaca ischemica. Insuficienta renala cr.acutizata. Sdr.de citolizahepaticaData confirmare: 30.04.2020.Data deces: 19.05.2020.Comorbidități: Leucemie mieloida cronica. Trombocitopenie nespecifica. Anemie de etiologie mixta.Dată confirmare: 06.05.2020.Dată deces: 19.05.2020.Comorbidități: Insuficienta renala cronica in program de hemodializa. HTA.Dată confirmare: 15.04.2020.Dată deces: 18.05.2020.Comorbiditati: Tumora cap de pancreas. Diabet zaharat tip II. Hepatita virala C. HTADată confirmare: 09.05.2020.Dată deces: 17.05.2020.Comorbidități: încă neprecizateDată confirmare: 10.05.2020.Dată deces: 19.05.2020.Comorbidități: încă neprecizate