Inca cinci cadre medicale au fost infectate in Timis. Pana acum 139 de medici si asistente s-au imbolnavit de COVID pe raza judetului

Numarul focarelor COVID active de pe raza judetului Timis a crescut la opt, cu unul in plus fata de ziua precedenta, in timp ce numarul total de cadre medicale confirmate COVID de la debut, din luna martie, a ajuns la 139, fata de 134 inregistrate ieri, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis si Institutiei Prefectului.