Inca doua cadre medicale au fost confirmate cu coronavirus

Un medic de la spitalul din oraşul Năsăud şi o îngrijitoare de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bistriţa au fost confirmaţi cu COVID-19, în urma contactelor avute cu o femeie din comuna Salva care a primit acelaşi diagnostic în urmă cu zece zile, potrivit Agerpres.

Potrivit informării remise, luni seara, de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, un cadru medical de la Spitalul Orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud, aflat în izolare la domiciliu, a fost confirmat ca fiind infectat cu COVID-19.

Medicul este asimptomatic şi a fost transportat la Secţia de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

De asemenea, a mai fost confirmată prezenţa noului coronavirus la o angajată a SJU Bistriţa.

"Aceasta este îngrijitoare de curăţenie la Secţia Boli infecţioase şi are 51 de ani. De reţinut că SJU Bistriţa a implementat, începând cu data de 18 martie, un program de activitate special - cu personal împărţit în echipe şi rotaţie săptămânală, fără intersecţia angajaţilor nici în timpul liber, precum şi asigurarea de rezerve de personal în concediu de odihnă (CO) la domiciliu. Tocmai această rotaţie de personal a permis ca din 8 zile diferenţă de la testare până la rezultatul pentru COVID-19, angajata să nu aibă contact 7 zile din 8 cu alţi angajaţi, întrucât s-a aflat în rezervă la domiciliu (CO). Au fost identificaţi contacţii din ziua în care a fost la serviciu, toţi fiind trimişi în rezervă la domiciliu şi aduşi alţi angajaţi din rezervă. Angajata este afebrilă, cu simptomatologie uşoară şi a fost internată la Secţia Boli infecţioase a SJU Bistriţa", se arată în informarea Prefecturii.