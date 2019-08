Inca doua femei au depus plangere impotriva lui Gheorghe Dinca. Acestea au fost abuzate cand erau minore

Gheorghe Dinca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce o femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Politie din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o si lovit-o, alte doua femei au mers la politie pentru a-l reclama. Cele doua au declarat ca ar fi fost abuzate de monstrul din Caracal in urma cu 10 ani. Atunci, fetele erau in grija lui Dinca, pentru ca parintii lor erau la munca pentru acesta, iar ele au ramas cu el, acasa. Dinca a profitat si le-a abuzat, conform spuselor acestora. Aparatul de scanat a detectat anomalii in solul din curtea lui Gheorghe Dinca Ancheta de la casa lui Gheorghe Dinca este in plina desfasurare. Aparatura speciala pentru scanarea solului a fost folosit ...