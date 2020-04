Inca noua decese provocate de infectare cu COVID-19! Bilantul a ajuns la 257

Grupul de Comunicare Strategică a raportat încă nouă decese provocate de infectare cu coronavirus. Astfel, bilanțul în România ajunge la 257 de morți.Internat în Spitalul Clinic Județean Arad în data de 8.04.2020 cu Pneumonie. Insuficiență respiratorie acută.Recoltare pentru COVID-19 in 8.04.2020Rezultat pozitiv în data de 8.04.2020.Decedat în data de 8.04.2020Comorbiditati: Sechele TBC, Cardiopatie ischemica, Bloc de ramură dreaptăInternată în Spitalul Clinic Județean Arad în data de 7.04.2020 cu Bronhopneumonie. Insuficiență respiratorie acută.Recoltare pentru COVID-19 în 7.04.2020Rezultat pozitiv in data de 8.04.2020.Decedat in data de 7.04.2020Comorbiditati: Obezitate gr. II/IIIInternat în Spitalul Județean Targu Jiu-ATI în 5.04.2020.Recoltare probă COVID19 în data de 6.04.2020Confirmat în data de 9.04.2020Decedat în data de 7.04.2020Comorbiditati: Insuficiență cardiacă, Cardiomiopatie dilatativa. Emfizem pulmonar. Bloc atrio-ventricular. Pleurezie masiva. BPOCInternată în Spitalul Universitar în 20.03.2020 pentru dializă.Confirmată cu COVID-19 în data de 4.04.2020 și transferată la Spitalul Colentina.Decedată în data de 9.04.2020Comorbiditati: Insuficiență Renală CronicăInternată în Spitalul Municipal Hunedoara-ATI în 2.04.2020Recoltare probe pentru COVID-19 în 2.04.2020.Confirmată în data de 8.04.2020 .Decedată în data de 5.04.2020Comorbiditati: HTAInternată în Spitalul Municipal Lugoj, pentru tuse si dificultăți în respirație, în data de 20.03.2020 si transferată în 24.03.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara.Confirmată în 25.03.2020Decedată pe 09.04.2020Comorbiditati: Boala cardiovascularaPersoana întoarsă din Germania.Internat în Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru tuse și dificultăți în respirație, slabiciune generală, în data de 07.04.2020.Confirmat în 07.04.2020Decedat pe 08.04.2020Comorbiditati: Boala cardiovasculară si HTA, Diabet zaharat, Obezitate, steatoza hepatica, boala renala, hiperparatiroidismInternată în Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru febră, tuse și dificultăți în respirație, în data de 06.04.2020, transferată la secția Chirurgie-COVID SC Mures, în 07.04.2020.Confirmată în 07.04.2020Decedată pe 09.04.2020Comorbiditati: Diabet Zaharat, Parkinson, fractură de col femuralInternat în Spitalul Județean Clinic de Urgență Piatra Neamț, secția de nefrologieConfirmat in 02.04.2020Decedat pe 09.04.2020Comorbiditati: Boala renală cronicăPersoana dializată la un centru în care au fost și alte cazuri confirmate