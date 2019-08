Inca o adolescenta de 15 ani a disparut. Stefania a plecat de acasa si nu s-a mai intors

Stefania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou caz de disparitie. De aceasta data in Piatra Neamt. Stefania Vasilica Guguianu, o copila de 15 ani este disparuta de miercuri, iar autoritatile fac apel la toti cei care au informatii despre ea, sa sune urgent la 112. Alt caz SOCANT loveste Romania: Un barbat a plecat cu un baiat de 9 ani dintr-un parc. Era recidivist Stefania Vasilica Guguianu, o adolescenta de numai 15 ani din Piatra Neamt a disparut miercuri din complexul in care era institutionalizata iar de atunci, aceasta este de negasit. Minora are 1.60 inaltime, 50 de kilograme, ochi caprui, iar in momentul disparitiei, Stefania Vasilica Guguianu purta un maiou negru, pantaloni negri si era incaltata cu adidasi negri. Oameni ...