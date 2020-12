Inca o afacere romaneasca a fost cumparata de straini: 'Am vandut tot pachetul de actiuni pana la urma'. Valorea tranzacției

Antreprenoarea Doina Cepalis a vândut fabricile Te-Rox Prod din Pașcani, către grupul suedez Holmbergs, în spatele căruia se află fondul de investiţii FSN Capital, anunță ZF.

Grupul din Paşcani, care produce huse şi sisteme de siguranţă pentru scaunele auto pentru copii, are trei fabrici, afaceri cumulate de 30 mil. euro şi circa 900 de salariaţi.

„Am vândut tot pachetul de acţiuni până la urmă. Grupul Holmbergs, în spatele căruia se află fondul de investiţii FSN Capital, dorea să se extindă în zonă, mai exact dorea o plat­formă industrială în România. Eu iniţial voiam să vând un pachet minoritar, dar în timpul procesului, mai exact în due dilligence, cumpărătorul a văzut că noi avem toată logistica şi avem totul bine pus la punct şi a dorit să cumpere întregul business“, a spus Doina Cepalis.

Ea nu a dezvăluit valoarea tranzacţiei, însă a spus că o parte din suma pe care a negociat să o primească a reinvestit-o în FSN Capital. Din datele ZF, valoarea tranzacţiei e sub 10 mil. euro şi are şi o componentă de earnout, adică ea nu va primi toţi banii, urmând a fi în continuare implicată în management.

FSN este un fond înfiinţat în 1999, iar pe site-ul propriu apare informaţia conform căreia este un fond de private equity important în Europa de Nord, având sub administrare active de 2,1 mld. euro. În Holmbergs Safety System fondul a investit în 2017, deţinând 73,2% din acţiuni. Pe site-ul FSN apare informaţia conform căreia Holmbergs are activităţi în producţia de sisteme de siguranţă pentru scaunele auto de copii şi a avut afaceri de 325 de milioane de coroane suedeze (peste 30 mil. euro) în 2017 (cele mai recente date). Pentru acest an e estimată o dublare la 740 mil. coroane suedeze (peste 70 mil. euro). Grupul Holmbergs are o istorie de 80 de ani şi, la fel ca Te-rox, e prezent cu produsele sale (peste 13 milioane de scaune auto pentru copii) peste tot în lume.

„Vrem să dezvoltăm Te-Rox. Eu am semnat un contract de management pe perioadă nedeterminată, astfel că pe viitor nu voi face un alt pariu propriu. Voi fi implicată în administrarea şi dezvoltarea Te-Rox dat fiind că vrem să asimilăm şi noi produse“, a spus antreprenoarea, unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri locali.

„Noi am înregistrat rezultate mai bune decât în anul 2019. Noi producem şi exportăm, nu am renunţat la angajaţi, ba chiar am angajat 10-15 oameni. Plusul nostru a fost că am reuşit să rămânem pe piaţă şi am fost o soluţie pentru că alte firme s-au oprit. După ce planeta s-a oprit (în perioada de lockdown – n.red.), ne-am oprit şi noi o lună, dar am venit cu forţe noi, am avut resurse financiare şi am reuşit să depăşim“, spunea antreprenoarea acum câteva săptămâni.