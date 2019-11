Inca o ANCHETA il vizeaza pe Donald Trump: Este verificat daca A MINȚIT in investigația referitoare la Rusia și implicarea in prezidențiale

Camera Reprezentanţilor a declanşat o investigaţie pentru a stabili dacă preşedintele Donald Trump a minţit în ancheta privind presupusele contacte cu Rusia înaintea scrutinului prezidenţial din 2016, afirmă surse citate de postul CNN.

Douglas Letter, consilierul general al Camerei Reprezentanţilor, s-a adresat Curţii de Apel din Districtul Columbia pentru a cere acces la documentele Comisiei procurorului special Robert Mueller, informează mediafax.ro.

"Oare a minţit preşedintele? Nu a fost preşedintele sincer în răspunsurile date Comisiei Mueller?", a declarat Douglas Letter.

Raportul Comisiei de investigaţii privind ingerinţele electorale ruse şi presupusele contacte cu echipa preşedintelui Donald Trump nu l-a exonerat pe liderul de la Casa Albă, a afirmat în iulie, în Congresul SUA, procurorul special Robert Mueller.

Procurorul special Robert Mueller a anunţat, la sfârşitul lunii mai, încheierea oficială a investigaţiei privind ingerinţele electorale ruse, subliniind că în cazul în care Comisia de anchetă ar fi fost convinsă că preşedintele Donald Trump nu a comis nicio infracţiune, ar fi transmis clar acest lucru. "Anunţ oficial închiderea Biroului procurorului special şi îmi prezint demisia de la Departamentul Justiţiei şi revenirea în sfera privată. Ancheta este finalizată, raportul vorbeşte de la sine. Procurorul general a prezentat public, pe larg, concluziile investigaţiei. Agenţi ai serviciilor secrete ruse au lansat un atac concertat asupra sistemului politic american în tentativa de a interfera asupra scrutinului şi a afecta imaginea unui candidat la funcţia de preşedinte", a declarat atunci Robert Mueller.

Referindu-se la situaţia preşedintelui Donald Trump, criticat pentru că echipa sa de campanie electorală ar fi avut contacte cu Rusia şi pentru că ar fi încercat să obstrucţioneze ancheta, Robert Mueller a precizat: "În cazul în care membrii Comisiei de anchetă ar fi fost convinşi că preşedintele în mod clar nu a comis nicio infracţiune, am fi spus acest lucru. Cu toate acestea, nu am determinat clar dacă preşedintele a comis ori nu vreo infracţiune. Conform politicii Departamentului Justiţiei, un preşedinte nu poate fi pus sub acuzare pentru o infracţiune federală cât timp este în funcţie. Este neconstituţional. Chiar dacă inculparea ar fi ţinută secretă, ascunsă de public, acest lucru este interzis. Prin urmare, inculparea preşedintelui pentru o infracţiune nu a fost o opţiune pe care să o luăm în considerare".

Departamentul Justiţiei a informat Comisia pentru Afaceri Judiciare din Camera Reprezentanţilor că preşedintele Donald Trump a activat privilegiul prezidenţial pentru a bloca solicitările Congresului referitoare la furnizarea documentaţiei privind investigaţia Comisiei Mueller. Departamentul Justiţiei îi ceruse lui Donald Trump să invoce privilegiul prezidenţial pentru a bloca citaţiile care îl vizează pe procurorul general, William Barr.

Partidul Democrat, majoritar în Camera Reprezentanţilor, a decis că va continua investigaţiile în cazul preşedintelui Donald Trump, care riscă să fie acuzat că a încercat să obstrucţioneze justiţia.

Comisia Robert Mueller a oferit Departamentului Justiţiei versiunea completă a raportului de anchetă privind ingerinţele electorale ruse şi presupusele contacte între echipa electorală a lui Donald Trump şi Moscova. Secretarul Justiţiei, William Barr, care este şi procuror general, a redactat raportul, ţinând secrete anumite fragmente ale documentului. O versiune redactată a fost trimisă Congresului, iar alta a fost publicată.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a denunţat, la sfârşitul lunii mai, "nebunescul raport" elaborat de procurorul special Robert Mueller, despre care crede că este opera unor politicieni "democraţi" care îl urăsc. "Sunt făcute afirmaţii despre mine de anumiţi oameni, în nebunescul raport Mueller, scris de fapt de 18 democraţi furioşi care mă urăsc; sunt afirmaţii fabricate şi total neadevărate. Este vorba de o farsă lansată în mod total ilegal şi care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată", a transmis Donald Trump prin Twitter.

