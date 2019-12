Inca o ancheta pe site-ul WTA, castigata de constanteanca Simona Halep

Simona Halep a fost aleasă pentru al treilea an consecutiv favorita fanilor, într-o anchetă realizată de WTA.Românca în vârstă de 28 de ani a câştigat în acest an la distanţă mică de poloneza Iga Swiatek (18 ani), a 60-a în clasamentul WTA, potrivit digisport.ro. Podiumul a fost completat de cehoaica Petra Kvitova.Bianca Andreescu, este a şasea în ancheta câştigată de Simona Halep.Japoneza Naomi Osaka şi ucraineanca Elina Svitolina s-au clasat pe locurile 4 şi 5, iar canadianca de origine română, Bianca Andreescu, a fost a şasea în ierarhie.Simona Halep e încă departe de performanţa polonezei Agniezka Radwanska, care a câştigat acest titlu de şase ori consecutiv.Pe lângă Halep au fost nominalizate în ancheta din acest an 28 de jucătoare, printre care americancele Serena şi Venus Williams, australianca Ashleigh Barty şi germanca Angelique Kerber.