Inca o biografie cu probleme la Guvern: Raluca Turcan si-a trecut in CV un masterat inceput si neterminat

Vicepremier cu atribuții de coordonare a Ministerului Educației, Raluca Turcan menționează în CV-ul său oficial studii masterale la SNSPA pe care nu le-a absolvit de mai bine de 21 de ani, dezvăluie edupedu.ro.

“1999 – SNSPA București – masterand în Comunicare și Relații Publice”, scrie Turcan, printre altele, la capitolul Educație. La solicitarea Edupedu.ro, Școala Națională de Studii Politice și Administrative a răspuns că “doamna Raluca Turcan a fost înmatriculată la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, programul de studii academice postuniversitare, domeniul științe ale comunicării, promoția 1999-2001, dar nu a susținut examenul de finalizare și, prin urmare, nu deține diplomă de absolvire”.

Contactată de Edupedu.ro și întrebată de ce menține în CV-ul său oficial titlul de masterand în Comunicare și Relații Publice la SNSPA, la 21 de ani de la abandonarea acestor studii, vicepremierul liberal Raluca Turcan a declarat că “relevanța educației e dată și de școala urmată, dar și de evaluarea personală făcută de fiecare la acel moment. Am urmat cursurile de masterat și am considerat acest lucru suficient pentru formarea mea. Am optat să nu susțin disertația pentru că activam deja în politică și mi s-a părut straniu la acel moment în care regimul Năstase ducea un atac cu toate mijloacele împotriva Opoziției, să fiu evaluată de apropiații sau sfătuitorii oamenilor politici împotriva cărora eu luptam. Evoluțiile au confirmat ca am avut 100% dreptate cu evaluarea făcută”.