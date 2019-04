Inca o campanie despre NIMIC! Ce

Cica sa mergem sa votam! Pentru ce? Emotii, interese de grup, dorinta arzatoare de pastrare a privilegiilor?

Eu sunt pregatit sa pun pariu cu dumneavoastra ca mai bine de jumatate dintre candidatii de pe listele partidelor habar n-au nu detalii despre functionarea UE ci banalitati de genul Consiliul Europen vs Consiliul Uniunii Europene, nr total de europarlamentari...ce sa mai spun de politicile europene.

Asa ca ma uit (de fapt nu ma mai uit) scarbit la mutrele obosite (exceptiile se exclud) ale unora de pe panouri cu slogane de campanie la fel de obosite si pline de stereotipuri...

Daca nu as apara in felul acesta forma de guvervamant in care cred DEMOCRATIA chiar nu m-as deranja sa merg sa votez niste pacalici (exceptiile se exclud) care in afara de aere (la mine la tara exista o expresie mult mai plastica pt semi-analfabetii astia "europeni". Nu o pot reproduce dar o puteti intui...) nu au nimic in cap.

Si inca o data oile trebuie sa mearga si sa dea putere si atentie unor caraghiosi care vorbesc despre UE in campania aceasta atat cat stiu: DELOC. Noroc cu vreo 4-5 candidati care chiar stiu ce e cu UE si incearca sa mai atinga de rusine cate o tema europeana in mocirla asta de campanie INTERNA...nu de alta dar se fac pe ei de ras daca nu. Altfel subiecte precum: politica comuna de securitate si aparare a UE, politica energetica, alocarile financiare multi-anuale, libera circulatie, piata digitala europeana sunt limbi straine pentru cei care vor vota pentru ele. In concluzie, NU m-as duce la niciun vot dar democratia trebuie aparata. Si colac peste pupaza sau pupeze mai avem si un referendum. Sa fie fix alegeri pentru Parlamentul European...sunt ironic evident!

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR