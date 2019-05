Inca o crima zguduie Iasul! Un barbat a fost injunghiat de mai multe ori! Criminalul: un batran de 69 de ani - UPDATE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Crima s-a produs in casa agresorului. In urma urma unui conflict spontan, barbatul de 69 de ani si-a injunghiat, in mod repetat, nepotul. Un barbat in varsta de 41 de ani, din Iasi, a fost injugnhiat mortal astazi de unchiul sau. Din primele informatii obtinute de repoterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, Nelu D, in varsta de 41 de ani, care locuia pe str. Mușatini, a fost înjunghiat cu un cutit de unchiul sau in varsta de 69 ani. In momentul in care la fata locului a sosit un echipaj medical, barbatul prezenta plăgi profunde subclavicula dreapta, la nivelul fetei, antebraț și mâini bilateral. S-au initat manevre de resuscitare, dar nu a raspuns. Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...